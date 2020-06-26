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26.06.2020 - 23:51 |

Beşiktaş taraftarından beIN Sports'a tepki!

Beşiktaş-Konyaspor maçında beIN Sports, tribündeki Misli.com ilanını göstermemek için kamera açılarını değiştirdi. Maçları izlemek için her ay hatırı sayılır miktarda para ödeyen izleyiciler, çağ dışı yayın nedeniyle beIN Sports'a tepki yağdırdı.

Beşiktaş taraftarından beIN Sports'a tepki!
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Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma, televizyon yayıncılığında kara bir leke olarak tarihe geçti. Misli.com, seyircisiz maçlarda takımlara maddi destek vermek için karşı tribünlere dev ilan verdi. Ancak beIN Sports, anlaşılmaz bir şekilde Misli.com'un pankartını göstermemek için kamera açılarını adeta mahvetti. Maçları seyredebilmek için her ay hatırı sayılır miktar paralar ödeyen İzleyiciler, beIN'in bu keyfi tutumu nedeniyle ilk yarıda Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakların büyük bölümünü izleyemedi.

İkinci devrede ise bu kez sağ kanat akınları görülmedi! Doğal olarak bu durum büyük tepki çekti. İzleyiciler, sosyal medyadan attıkları yorumlarla yayıncı kuruluşa topa tuttu. Ekranları başındaki futbolseverler, maç yayınlarında teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanılan bu dönemde, 90 dakika boyunca beIN Sports'un çağ dışı yayınını izlemek zorunda kaldı.

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

Beşiktaş taraftarından beIN Sportsa tepki

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