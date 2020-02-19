19.02.2020 - 19:07 |
Beşiktaş-Trabzonspor maçı kapalı gişe
Cumartesi günü evinde Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi taraftara teşekkür mesajı geldi... Siyah beyazlılar, satışa çıkan tüm biletlerin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Beşiktaş, "Cumartesi günü Vodafone Park kapalı gişe! Teşekkürler Büyük Beşiktaş Taraftarı!" dedi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Sergen hocanın imza töreni...