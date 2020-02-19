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19.02.2020 - 19:07 |

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kapalı gişe

Cumartesi günü evinde Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kapalı gişe

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi taraftara teşekkür mesajı geldi... Siyah beyazlılar, satışa çıkan tüm biletlerin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Beşiktaş, "Cumartesi günü Vodafone Park kapalı gişe! Teşekkürler Büyük Beşiktaş Taraftarı!" dedi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kapalı gişe

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