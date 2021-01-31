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31.01.2021 - 00:05 |

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyunları ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. 

İdmanı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. 

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

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