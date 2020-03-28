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28.03.2020 - 07:00 |

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında çek krizi!

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir “çek” olayı yaşandı. Siyah-beyazlıların çekini tahsil edemeyen golcü, bunu kendisine veren eski kulübü Karadeniz ekibinden karşılıksız tutarı istedi. Bordo-mavililer ise tahsilat yapabilmek için TFF’nin yolunu tuttu

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1.5 milyon lira
Siyah-beyazlılar, Burak’ı Trabzonspor’dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz’a verdi. Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

Olay UÇK’ya gitti
Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor’un kapısını çaldı. Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF’ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na götürdü.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında çek krizi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında çek krizi

 

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