Beşiktaş transfer haberleri | Alanyaspor, Ahmet Gülay kiraladı!

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton De Souza’ya karşılık Beşiktaş’tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy’dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay’ı kiraladığını duyurdu. Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır” ifadesine yer verildi.

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