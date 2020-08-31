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31.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Alanyaspor, Ahmet Gülay kiraladı!

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay’ı kiraladığını duyurdu

Beşiktaş transfer haberleri | Alanyaspor, Ahmet Gülay kiraladı!
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Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton De Souza’ya karşılık Beşiktaş’tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy’dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay’ı kiraladığını duyurdu. Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır” ifadesine yer verildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Alanyaspor, Ahmet Gülay kiraladı

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