31.08.2020 - 07:00 |
Beşiktaş transfer haberleri | Alanyaspor, Ahmet Gülay kiraladı!
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay’ı kiraladığını duyurdu
Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton De Souza’ya karşılık Beşiktaş’tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy’dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay’ı kiraladığını duyurdu. Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır” ifadesine yer verildi.
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