Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli için kritik toplantı!

Forvet transferinde Mario Balotelli, Ze Luis ve Haris Seferovic gibi deneyimli isimleri listesine alan Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile golcü tercihi hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılarda golcü konusunda son sözü Yalçın’ın söyleyeceği ifade edildi. Deneyimli hocanın, Balotelli yerine Porto forması giyen Ze Luis ve Benfica’da top koşturan Seferovic’e daha sıcak baktığı ifade edildi. Sergen Yalçın’ın Balotelli’nin son dönemdeki olumsuz performansı nedeniyle bu transferin riskli olduğunu düşündüğü öğrenildi.



Henüz forvet konusunda kesin kararını vermeyen ve yönetimle bu konuyu tüm detaylarıyla konuşan siyah-beyazlı hocanın, yıldız isim yerine takım oyunu oynamayı seven forvetleri kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Ze Luis ve Seferovic’e öncelik verilmesini isteyen Sergen Yalçın’a, “Bu oyuncular için kiralama teklifinde bulunduk, Portekiz’den cevap bekliyoruz. Gelecek yanıta göre hareket edeceğiz” dedikleri aktarıldı.