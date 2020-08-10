Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli, İstanbul'a çağrılacak!

SERDAR SARIDAĞ

Ze Luis pahalı geldi

Forvet arayışları çerçevesinde Balotelli, Ze Luis ve Seferovic gibi isimlerle temas kuran Beşiktaş Yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Balotelli ile prensip anlaşmasına yakın olan siyah-beyazlılar, Ze Luis’i isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, İtalyan golcü konusunda ikna etmeye çalışacak. Yüksek maliyeti ve kulübü Porto’nun bonservisiyle satmak istemesi yüzünden Ze Luis konusunda zorlanan yönetim bu nedenle rotayı Balotelli’ye çevirdi.

İstanbul’a çağrılacak

Ze Luis gibi Seferovic’in de el yakması nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın ile görüşerek, Balotelli’yi almanın en doğru hamle olacağını aktaracağı belirlendi. Tesislerde bugün Yalçın ile buluşacak olan yöneticiler, golcü transferini masaya yatıracak. Bu görüşmeden sonra Balotelli ve menajerini İstanbul’a davet edeceği belirtilen yöneticilerin, İtalyan golcüye imza attırmaya çalışacağı vurgulandı.