Son dakika | Beşiktaş Bernard Mensah transferi için Kayserispor ile anlaştı!

Beşiktaş, Kayserispordan Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispordan Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor'a 500 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek.

Öte yandan Mensahın 4.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor. Tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığı, hafta içerisinde transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.

Atiba Hutchinson, Genç Sporcular İle Buluştu