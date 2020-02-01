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01.02.2020 - 12:15 |

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı! Formayı giydi...

Beşiktaş'ın dün 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ajdin Hasic'i kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı! Formayı giydi...

Siyah-beyazlı ekip dün resmen transfer ettiği Ajdin Hasic'i kiralık olarak TFF 1. Lig'e gönderdi. 

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcuyu 4,5 yıllığına kadrosuna atmıştı. Ümraniyespor bugün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Hasic'i kadrosuna kattığı resmen duyurdu. 

Ümraniye formasını da sırtına geçiren Hasic, ligin 2. yarısında TFF 1. Lig'de top koşturacak.

Beşiktaş dün duyurmuştu!

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-20 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır" denildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Ajdin Hasici Ümraniyespora kiraladı Formayı giydi...

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Ajdin Hasici Ümraniyespora kiraladı Formayı giydi...

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