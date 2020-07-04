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04.07.2020 - 11:38 |

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ın Mensah teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için yoğun mesai içerisinde. Kara Kartal'ın Sergen Yalçın'ın özellikle transfer edilmesini istediği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Mensah için Kayserispor'a 2 milyon Euro + 3 oyuncu teklif edildiği iddia edildi.

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Kayserispor'un 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Bernard Mensah, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde. Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekene Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaşın Mensah teklifi ortaya çıktı

Footballghana.com sitesinde yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın ısrarla transfer edilmesini istediği 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş Yönetimi gözünü kararttı.

2 milyon Euro + 3 oyuncu

Kara Kartal'ın bu transfer için 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 3 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu aktarıldı. Kayserispor kümede kalma mücadelesi verirken, Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalmasının çok zor gözüktüğünün altını çizildi. Ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Kayserispor'un Mensah'tan önemli bir bonservis geliri beklediği de not düşüldü. Mensah bu sezon 23 maçta görev yaparken 5 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

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