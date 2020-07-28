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28.07.2020 - 00:18 |

Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yerine Koita!

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş, golcü transferinde Kasımpaşa’nın Fransız oyuncusu Koita’yı gündemine aldı.

Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yerine Koita!
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Burak Yılmaz'ı Lille'le gönderen Beşiktaş, forvet tansferi için önemli bir adım attı.

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'dan Koita'yı gündemine alan siyah beyazlılar, bugün oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre henüz net bir anlaşma yok. Kulüp yöneticilerinin ilerleyen günlerde Kasımpaşa kuübüyle de temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmazın yerine Koita

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