Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yerine Koita!

Burak Yılmaz'ı Lille'le gönderen Beşiktaş, forvet tansferi için önemli bir adım attı.

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'dan Koita'yı gündemine alan siyah beyazlılar, bugün oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre henüz net bir anlaşma yok. Kulüp yöneticilerinin ilerleyen günlerde Kasımpaşa kuübüyle de temasa geçmesi bekleniyor.

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