Beşiktaş transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Kalinic ve Cisse ile görüşüyoruz"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Kalinic ile görüşüyoruz"

"Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın."

"Neden uzun sürüyor bu işler? Transferi hemen bitirebilecek yeteneğimiz de, bağlantımız da var, kimsenin kuşkusu olmasın. Ama maliyet anlamında transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız, ona bakıyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız."

"Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve 1-2 alternatif, en az onun kalitesinde 1-2 alternatif ile görüşüyoruz. "

"Sağ bekte Nazım Sangare..."

"Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç stoper. Kiraladık. Sağ bekte Nazım Sangare de düşüncelerimizin arasında. Maliyet anlamında kulübüyle anlaşabilirsek olur ama alternatif oyuncular da var."

"Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz."

"Sergen Yalçın'ın hocalığını tartışmak kimsenin haddine değil"

"PAOK dinlenmiş, hazırlık maçı yapmış ve kampını geçirmiş bir takım. Biz ligi geç bitirdik. Giden, gelen oyuncular. Henüz hazırlık maçı bile oynamadan deplasmana gittik. Transferler yetişmedi, o yüzden elendik diye bir durum yok. Sergen Yalçın'ın hocalığını tartışmak kimsenin haddine değil" dedi.

"Vida'ya gelen teklifler var"

"Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz."

Roco ile yollar ayrılıyor

"Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var."

"Gökhan Töre hocamızın görmek istediği bir futbolcu"

"Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse, hocamızın da görmek istediği oyunculardan biri."

"Rakiplerimiz ismi bile duyulmayan takımlara elenirken bu kadar eleştiri almadı. Biz alelacele transferleri yapsaydık bile, bu takımda nasıl oynayacaklardı? 'Transferler yetişmedi, o yüzden elendik' konusuna katılmam."

"Larin için teklif aldık"

"Larin için devre arasından bu yana birkaç teklif aldık. Geçen sene kiraya verilmiş, maaşının çoğunu biz ödüyorduk. Hem parasını ödeyip, hem de kiraya vereceğimize Larin'den faydalanma yolunu seçtik. Bir santrfor alacağız, Larin de forma savaşına girecek."

"Fatih Aksoy, Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir değer, Sivas'ta iyi oynadı. Bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu vardı Alanya'da, oradan talep geldi. Sivas'ta bu performansı göstermese, belki Welinton karşısında bu ederi olmayacaktı."