Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbul'da olacak!

Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız stoperi kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşıldı.

beIN'in haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Montero yarın 23:20’de İstanbul'da olacak.

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