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30.08.2020 - 18:14 |

Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbul'da olacak!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero ile anlaşma sağladı. Yıldız isim yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbul'da olacak!
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Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız stoperi kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşıldı.

beIN'in haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Montero yarın 23:20’de İstanbul'da olacak.

Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbulda olacak

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