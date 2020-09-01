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01.09.2020 - 18:33 | | Sporx

Beşiktaş transfer haberleri | Galatasaray'ın gözdesi Dorukhan Toköz için devreye girdi!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Galatasaray'ın ilgilendiği Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'e İtalyan ekibi Udinese talip oldu.

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Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için İtalya'dan sıcak bir haber geldi.

Serie A ekiplerinden Udinese'nin, 24 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu ve oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedildi.

"GEÇEN YAZ 10 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

Geçen yaz da Beşiktaş'a 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve reddedildiği belirtilen Udinese'nin, oyuncunun sakatlığından geri dönüşünü bu sezon takip edeceğini ve devreye gireceği belirtildi.

Dorukhan Toköz ile Galatasaray'ın ilgilendiği yazılmıştı. Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş transfer haberleri | Galatasarayın gözdesi Dorukhan Toköz için devreye girdi

Beşiktaş transfer haberleri | Galatasarayın gözdesi Dorukhan Toköz için devreye girdi

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