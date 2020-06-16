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16.06.2020 - 08:45 | | SABAH

Beşiktaş transfer haberleri | Gökhan Akkan adım adım Kartal'a...

Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökkan Akkan için düğmeye bastı.

Beşiktaş transfer haberleri | Gökhan Akkan adım adım Kartal'a...
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Tarık'ın 11'de başlaması ise Gökhan Akkan'la ilgili dedikoduların artmasına neden oldu. Milli kalecinin adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Rizespor'un hocası Ünal Karaman, Gökhan'ın gitmek istediği için konsantrasyonunu kaybetmesi yüzünden Galatasaray maçında oynatmadı.

Beşiktaş transfer haberleri | Gökhan Akkan adım adım Kartala...

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