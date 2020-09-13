13.09.2020 - 07:00 |
Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş’ın anlaştığı Josef de Souza bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek.
Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Josef de Souza bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Süper Lig’de 2015-2018 döneminde Fenerbahçe forması giyen Josef, 2 yıl önce 12 milyon euro bonservisle Al Ahli’ye transfer olmuştu. Bu arada Josef sosyal medyadaki profil görüntüsünü Beşiktaş formalı fotoğrafla değiştirdi.
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