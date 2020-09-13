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13.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş’ın anlaştığı Josef de Souza bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş’ın her konuda anlaşma sağladığı Josef de Souza bugün özel uçakla İstanbul’a gelecek. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Süper Lig’de 2015-2018 döneminde Fenerbahçe forması giyen Josef, 2 yıl önce 12 milyon euro bonservisle Al Ahli’ye transfer olmuştu. Bu arada Josef sosyal medyadaki profil görüntüsünü Beşiktaş formalı fotoğrafla değiştirdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbula geliyor

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