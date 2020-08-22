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22.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Kalinic için bir kez daha masaya oturucak!

Şampiyonlar Ligi 2. ön elem turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşen Beşiktaş'ta forvet transferi için frene basıldı. PAOK maçı için acele edince forvet pazarlığı konusunda masada zaman zaman taviz veren siyah-beyazlılar, bundan sonra tok alıcı rolünü oynayacak.

Beşiktaş transfer haberleri | Kalinic için bir kez daha masaya oturucak!
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SERDAR SARIDAĞ

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşen ve tüm planlarını bu turu geçmek üzere kuran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, forvet transferi için acele edilmemesi gerektiğini yönetime ilettiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin hocasının panik bir transferde hata oranının yüksek olabileceğini düşündüğü, lige kadar bu sorunun daha rahat çözüleceğine inandığı öğrenildi.

İlk planda Kalinic var
Başta Kalinic olmak üzere Ze Luis ve Seferovic gibi isimlerle de ilgilenen Beşiktaş Yönetimi, forvet transferinde kartlarını yeniden dağıtacak. PAOK maçı için acele edince forvet pazarlığı konusunda masada zaman zaman taviz veren siyah-beyazlılar, bundan sonra tok alıcı rolünü oynayacak. Forvet planlamasında Sergen Yalçın’ın listesi üzerinden giden Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Kalinic için bir kez daha masaya oturacak.

Beşiktaş transfer haberleri | Kalinic için bir kez daha masaya oturucak

Ze Luis'in golleri

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