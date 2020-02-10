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10.02.2020 - 10:02 |

Beşiktaş transfer haberleri | Lucescu'nun gelişi ertelendi

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ile sportif direktörlük konusunda görüşme gerçekleştirilmişti. Bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen Rumen futbol adamının geliş tarihi ertelendi.

Beşiktaş transfer haberleri | Lucescu'nun gelişi ertelendi

Tecrübeli isim, bugün Türkiye'ye gelerek Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştirecekti.

Orta Çizgi'nin haberine göre Lucescu'nun gelişi başka bir tarihe ertelendi.

Bu gelişmenin yaşanmasına Başkan Çebi'nin dün Fulya Tesisleri'nde yaşadığı talihsiz kaza sonrasında dirseğinin kırılmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Beşiktaş transfer haberleri | Lucescunun gelişi ertelendi

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