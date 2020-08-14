Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

Siyah-beyazlılarda Bernard Mensah transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kayserispor Yönetimi’nin fiyat konusunda fikir değiştirmesiyle, bu transferde masadan kalkmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, Mensah için yine bir girişimde bulunacak.

Daha önce yaptığı bir miktar para ve oyuncu teklifini güncellemeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, oyuncu sayısını da artırmaya hazırlanıyor.

Douglas ve Umut Nayir başta olmak üzere birçok oyuncusunu bu transferde kullanmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu girişimin de sonuçsuz kalması halinde masadan tamamen kalkacak.

Beşiktaş Yardım Kampanyası