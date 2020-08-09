Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL
09.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL

Beşiktaş'ta Necip Uysal’ın 2021’de bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı.

Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL
ABONE OL

Kartal’da takım kaptanlarından Necip Uysal’ın 2021’de bitecek sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı. Yıllık ücreti 9 milyon lira olan 29 yaşındaki futbolcu, yönetimin talebi doğrultusunda maaşında büyük indirim yaptı.
Buna göre siyah-beyazlı kulüp, 2020-21 sezonunda Necip’e 3 milyon lira edeyecek. 2021-22’de 4 milyon lira gelir elde edecek olan deneyimli futbolcu, 2022-23’te ise 5 milyon lira kazanacak. Necip’in üç yıllık kazancı 12 milyon lira (1.4 milyon euro) olacak. Siyah-beyazlı oyuncu geride kalan sezon 1.1 milyon euro garanti ücretin yanı sıra maç başına 10 bin euro kazanmıştı.

Marcelo'nun Lyon Formasıyla En İyi Anları

Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonu Premier Lig'de attığı goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'in eski yıldızları artık kulübede!
    Süper Lig'in eski yıldızları artık kulübede!
  2. Fenerbahçe'nin ilk idmanında Emre Belözoğlu yer almadı!
    Fenerbahçe'nin ilk idmanında Emre Belözoğlu yer almadı!
  3. Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
    Beşiktaş transfer haberleri | Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz'a karşılık Borna Sosa teklifi!
  4. Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de
    Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de
  5. Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL
    Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal'a 3 sezon için 12 milyon TL



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Trondsen, Sörloth’un arkadaşı!

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Trondsen, Sörloth’un arkadaşı!

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!

Fenerbahçe haberleri | Rakamlar ‘Doğru transfer’ diyor!

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Sosa kararsız kaldı! Başakşehir devrede...

Mario Lemina patladı! "Pişman olacaksınız"

Mario Lemina patladı! "Pişman olacaksınız"

Sıradaki Haber