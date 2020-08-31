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31.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş’ta yönetim, Balotelli dosyasını yeniden açmaya hazırlanıyor. İdareciler, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Balotelli için tekrar düşüncelerini soracak.

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Forvet transferinde bir türlü istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş’ta yönetim, Balotelli dosyasını yeniden açmaya hazırlanıyor. Ze Luis, Kalinic ve Seferovic gibi isimlerde mali sorunları aşamayan siyah-beyazlı idareciler, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Balotelli için tekrar düşüncelerini soracak. Bu oyuncuya soğuk bakmadığı ortaya çıkan, sadece listede olmadığı için diğer isimlere odaklanılmasını isteyen Yalçın’ın, yönetimin mali şartlarına uygun herhangi bir golcüye onay vereceği iddia edildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli

Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli

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