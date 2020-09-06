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06.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın'dan yönetime rapor! "Maç çevirecek adam lazım"

Biri resmi ikisi hazırlık olmak üzere üç maç oynayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın, takımın gidişatından memnun olduğu fakat transferlerin mümkün olabildiği kadar çabuk bitmesi gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçın'dan yönetime rapor! "Maç çevirecek adam lazım"
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SERDAR SARIDAĞ

Gençler katkı sağlayacak
Özellikle genç oyuncuların gelecekte Beşiktaş’a çok katkı sağlayacağını belirten Sergen Yalçın, görev adamları dışında maçı çevirebilecek isimlerin de takıma alınmasının şart olduğunu bildirdi. Kartal’ın teknik patronunun 21 takımlı bir ligde herkesin şans bulacağını fakat zorluk derecesi yüksek maçlarda fark yaratabilecek oyuncuların olduğu bir Beşiktaş’ın, daha rahat şampiyonluğa oynayacağını dile getirdiği ortaya çıktı. Rıdvan ve Ersin gibi gençleri takıma kazandırarak, yönetime maddi anlamda büyük katkı sağlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, kaleci Utku’dan da çok memnun olduğu öğrenildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Sergen Yalçından yönetime rapor Maç çevirecek adam lazım

Yönetime ayrıntılı rapor
Siyah - beyazlı teknik adamın, Utku’nun performansının iyiye gitmesi nedeniyle kaleci transferine gerek olmayabileciğini de yönetimle paylaştığı belirtildi. Siyah - beyazlı teknik adamın, bu nedenlerden dolayı yapılan tasarrufun, forvet, sağ kanat ve orta sahada kullanılmasının daha doğru olduğunu da raporuna eklediği vurgulandı. Şu an için hazırlık maçlarının henüz bir ölçü olmayacağını ve takımın çok ciddi eksikleri olduğunu da ifade eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimin yaşadığı sıkıntıları bildiğini de söyleyerek bazı beklenen transferlerin boşluğunu takım içerisinden çözmeye çalışacaklarını aktardı.

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