Beşiktaş transferde hedefini belirledi!

Beşiktaş Yönetimi, kanat transferinde atağa kalktı.

Antalyaspor maçı mağlubiyeti sonrası, özellikle kanat oyuncularının performansı üzerinde duran yönetim ve teknik heyet, Jimmy Cabot ismi üzerinde yeniden durmayı planlıyor. Daha önce Sergen Yalçın'ın veto ettiği Jimmy Cabot ismi, yönetim tarafından yine önerilecek.

Hem sağ hem de sol kanatta köklü değişiklikler yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Diaby ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek.