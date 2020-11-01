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01.11.2020 - 14:28 |

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına geri sayılıyor...

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 7. haftasında siyah beyazlı ekip evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maça kısa bir süre kaldı. Peki Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına geri sayılıyor...
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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Vodafone Park'ta gerçekleşecek karşılaşmayı ise Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçına saatler kala karşılaşmasının saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.

MENSAH TAKIMA KATILDI

Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.

Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

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