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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok
24.03.2020 - 15:35 |

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, teknik heyette ve futbolcularda virüs belirtisi olmadığını açıkladı.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi. Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı. 

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Takımımızda virüs belirtisi yok

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