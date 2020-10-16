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16.10.2020 - 15:39 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmaları ile başladı.

Pas çalışması, gruplar halinde kondisyon koşuları ve taktik çalışma ile süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

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