Beşiktaş, Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmaları ile başladı.

Pas çalışması, gruplar halinde kondisyon koşuları ve taktik çalışma ile süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.