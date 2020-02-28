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28.02.2020 - 08:52 | | Ajansspor

Beşiktaş'a 500 milyonluk izin

Maddi krizi aşmak için bağış kampanyası başlatmaya hazırlanan Beşiktaş, gelirin doğrudan bankaya gitmesini engellemek amacıyla gerekli izinleri aldı.

Ekonomik krizi atlatmak için bağış kampanyası düzenleyen Beşiktaş'ın gerekli izinleri aldığı öğrenildi. Borç yapılandırması anlaşması nedeniyle her türlü geliri doğrudan banka tarafından el konulan Beşiktaş, bağış kampanyasından elde edilecek gelirin anlaşma dışında tutulması için uzun süredir çeşitli kurumlarla görüşmeler yürüttü.

Öncelikle kampanya için İstanbul Valiliği ve İstanbul Dernekler Masası ile görüşmeler yürüten ve gerekli izinleri alan siyah beyazlılar, borç yapılandırması için kurulan konsorsiyumun en önemli ayağı olan Ziraat Bankası ile de anlaştı.

Kulüp, bağış kampanyasından gelecek parayı, kulübün günlük işleyişini sürdürmek, maaşlar ödemek ve hemen hemen her gün kapıya dayanan alacaklılara borçlarını karşılamak için kullanacak.

Beşiktaş yönetimi Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyasıyla 250 milyon lirayla 500 milyon lira arasında bir gelir hedefliyor. Beşiktaş'ın yapılan son divan kurulu toplantısında toplam borç yaklaşık 3 milyar lira olarak açıklanmıştı.

Beşiktaşa 500 milyonluk izin

Beşiktaşa 500 milyonluk izin

 

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