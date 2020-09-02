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02.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...

Transferde son dakika... Beşiktaş sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürürken Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağlandı

Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...
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Sağ bek ve golcü transferi için görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yönetim, yaptığı görüşmeler sonucunda Alman devi ile 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. 21 yaşındaki Alman oyuncuya ise yıllık 200 bin Euro maaş verilecek.

2 gün süre istedi
Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete dönüşmesi için 2 gün süre istediği öğrenildi. Teknik heyetten de Mert Yılmaz’ın gönderilmesi için rapor verilmesi durumunda Beşiktaş, Mert Yılmaz’a imzayı attıracak.

21 yaşındaki oyuncu, yeni alınacak diğer bir sağ bek transferi ile rotasyonlu olarak kullanılacak.
Geçen sezon Bayern Münih 2 formasıyla 3. Lig’de 17 maçta forma giyen Mert Yılmaz, 3 asist yaptı.
Mert Yılmaz'ın Alman devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Beşiktaşa Bayern Münihten transfer İşte bonservis bedeli...

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