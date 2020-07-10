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10.07.2020 - 09:47 | | Fanatik

Beşiktaş'a ihtarname çekti, kulübeye mahkum oldu! Vida...

Vida’nın menajeri, hafta içerisinde 11 milyon TL’lik alacağı nedeniyle Beşiktaş’a ihtar çekmişti. Sergen Yalçın bu olay sonrası, düzenli olarak 11’de görevlendirdiği Hırvat stoperi Kasımpaşa karşısında yedek bıraktı.

Beşiktaş'a ihtarname çekti, kulübeye mahkum oldu! Vida...
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Vida, bu sezon hem Abdullah Avcı’nın hem de Sergen Yalçın’ın değişilmezi oldu. Ligde bir maçı cezası, bir maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran deneyimli savunmacı, 28 mücadelede forma giydi. Ancak menacerin hareketi, Hırvat stoperin bu sezon ilk kez yedek kalmasına neden oldu. Vida’nın menaceri Uğur Avadan, 11 milyon TL’lik alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle Beşiktaş’a ihtar çekti.

Beşiktaşa ihtarname çekti, kulübeye mahkum oldu Vida...

Ruiz&Roco oynadı

Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandığında, bu ihtarın Vida’ya pahalıya patladığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın, ligde öğrencisini ilk kez yedek bıraktı. Savunmanın göbeğinde Ruiz-Roco ikilisi görev yaptı. Vida’nın yokluğunda savunma fazlasıyla aksadı.

Ayrılabilir

Domagoj Vida, senelik 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden biri. Başarılı oyuncu, bütçede küçülmeye gidecek olan yönetimin indirim yapması talebine olumlu yaklaşmadı. Bu nedenle Vida’nın zaten sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali vardı.

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