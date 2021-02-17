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17.02.2021 - 12:25 | | Fanatik

Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...

Süper Lig’de 25. haftayı 3-0’lık Gençlerbirliği mücadelesiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, farklı zaferle 10 günlük araya girdi.

Beşiktaş'a ilaç gibi ara! 4 isim geri dönüyor...
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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı BAY olarak geçirecek olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına maç sonrasında 3 gün izin verdi. 27. haftada Denizlispor’la oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına cuma günü başlayacak olan Beşiktaş, bu süreçte hem güç depolayacak hem de eksiklerini kapatma şansı yakalayacak.

Önceki gün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde kart cezalı olmaları sebebiyle yer almayan Domagoj Vida ve Fabrice N’Sakala, takımlarına Denizli mücadelesiyle beraber geri dönecek. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup da idman eksiklerini kapatıp tekrar kadrodaki yerlerini alacak. Sol diz iç bağında kısmi yırtık bulunan ve tedavisine devam edilen Francisco Montero’nun ise geri dönüşü Mart ayını bulacak.

Bu sezon ligdeki takım sayısının 21’e yükseltmesi sonrasında tüm kulüpler gibi yoğun bir maç trafiğine giren Beşiktaş, BAY haftasında uzun süre sonra ilk kez dinlenme şansı yakalayacak.

Sezonun ilk yarısının bitiminin üzerinden 1 hafta geçmeden ikinci bölüme geçiş yapan ve bundan dolayı özellikle hücum hattında forma giyen Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’den son maçlarda yorgun olmaları sebebiyle beklediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar, oyuncularını dinlendirecek. Teknik ekip, 10 günlük süreçte takımın eski dinamik görüntüsünü yakalayacağını düşünüyor.

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