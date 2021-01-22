Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! İsmail Kartal istiyor...

Bu sezon Beşiktaş'ta düşünülmeyen ve lisans çıkartılmayan Jeremain Lens, devre arası transfer dönemimde Konyaspor ile görüşüyor.

A Spor'un haberine göre; Konyaspor, Jeremain Lens için Beşiktaş’a kiralama teklifi yaptı. Beşiktaş, “Müsademiz var oyuncumuzla görüşebilirsiniz” dedi. Beşiktaş yönetiminin ifadesi sonrası Konyaspor, Lens’in menajeri ile görüştü. Lens, ülkesinde takım bulamazsa Konyaspor'un teklifini değerlendireceği açıklandı.

Beşiktaş'ta 102 maçta forma giyen Lens, toplam 12 gol ve 20 asist kaydetti.

Öte yandan Hollandalı futbolcu Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayına kadar devam ediyor.