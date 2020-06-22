Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Diaby'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Lizbon, Diaby'yi yeni sezonda kiralık değil, bonservisiyle vermek istiyor.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Sporting Lizbon ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Diaby ile yolların ayrılması yönünde karar alındı. A Bola, Sporting Lizbon'un 3-4 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini ve Beşiktaş ile Diaby'nin bonservisi konusunda pazarlık yapabileceğini yazdı.

3-4 milyon euro bonservis

A Bola, Beşiktaş yönetiminin bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Diaby'nin bonservisiyle ilgili talebe henüz yanıt vermediğini yazarken, siyah beyazlıların 3-4 milyon euro civarında talep edilen bonservis bedelini yüksek bulduğu gelen haberler arasında.



Diaby 3 gol 1 asist yaptı

Diaby bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 3 gol attı, 1 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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