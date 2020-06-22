Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"
Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Diaby için Portekiz kulübü Sporting Lizbon'dan sürpriz teklif geldi. Diaby ile yollarını ayırmak isteyen Lizbon, Beşiktaş ile anlaşmak istiyor.
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Diaby'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Lizbon, Diaby'yi yeni sezonda kiralık değil, bonservisiyle vermek istiyor.
Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Sporting Lizbon ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Diaby ile yolların ayrılması yönünde karar alındı. A Bola, Sporting Lizbon'un 3-4 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini ve Beşiktaş ile Diaby'nin bonservisi konusunda pazarlık yapabileceğini yazdı.
3-4 milyon euro bonservis
A Bola, Beşiktaş yönetiminin bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Diaby'nin bonservisiyle ilgili talebe henüz yanıt vermediğini yazarken, siyah beyazlıların 3-4 milyon euro civarında talep edilen bonservis bedelini yüksek bulduğu gelen haberler arasında.
Diaby 3 gol 1 asist yaptı
Diaby bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 3 gol attı, 1 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Abdoulay Diaby Özel Röportajı