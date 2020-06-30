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30.06.2020 - 07:00 |

Beşiktaş’a TFF’den ret

Beşiktaş Kulübü’nün 1986-1987 sezonuyla ilgili TFF’ye yaptığı itiraz reddedildi.

Beşiktaş’a TFF’den ret
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Beşiktaş Kulübü’nün 1986-1987 sezonuyla ilgili TFF’ye yaptığı itiraz reddedildi. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal’ın söz konusu sezonla ilgili teşvik primi iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak şampiyonluğun Galatasaray’dan alınarak, kendilerine verilmesini talep etmişti.
TFF Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş’ın başvurusu zaman aşımı gerekçesiyle geri çevirildi. Genel Sekreter Kadir Kardaş imzasıyla yapılan açıklamada, “İhlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin 1 yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zaman aşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılması, hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle Beşiktaş AŞ’nin talebinin reddine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş’a TFF’den ret

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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