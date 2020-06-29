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HaberlerKayserispor Haberleri Beşiktaş'a transferde Mensah şoku! Atletico'ya dönüyor...
29.06.2020 - 10:28 | | Fanatik

Beşiktaş'a transferde Mensah şoku! Atletico'ya dönüyor...

Beşiktaş'ın takas formülüyle kadrosuna katmayı planladığı Bernard Mensah’ta şok bir gerçek ortaya çıktı. Ganalı oyuncunun bonservisi için Atletico Madrid’le 3.6 milyon euroya anlaşan ancak bu ödemeyi yapamayan Kayserispor, 25 yaşındaki futbolcuyu borcuyla birlikte göndermek istiyor.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir takip ettikleri Bernard Mensah’tan istediğini alamadı...

Beşiktaşa transferde Mensah şoku Atleticoya dönüyor...

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor’un kapısını, ‘takasta oyuncu kullanarak bu transferi bitirelim’ önerisiyle çalan Beşiktaş, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le 3.6 milyon euroya anlaşıp yetenekli futbolcunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar’ın, bu bedeli ödemeyemediği öğrenildi. Bundan dolayı sezon sonunda hukuki olarak Atletico’yla sıkıntı yaşama durumu ortaya çıkan Kayserispor, tecrübeli ismi borcuyla beraber gönderme kararı aldı.

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