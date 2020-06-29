Beşiktaş'a transferde Mensah şoku! Atletico'ya dönüyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir takip ettikleri Bernard Mensah’tan istediğini alamadı...

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor’un kapısını, ‘takasta oyuncu kullanarak bu transferi bitirelim’ önerisiyle çalan Beşiktaş, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le 3.6 milyon euroya anlaşıp yetenekli futbolcunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar’ın, bu bedeli ödemeyemediği öğrenildi. Bundan dolayı sezon sonunda hukuki olarak Atletico’yla sıkıntı yaşama durumu ortaya çıkan Kayserispor, tecrübeli ismi borcuyla beraber gönderme kararı aldı.