Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'a Trezeguet transferinde müjdeli haber
27.03.2020 - 08:42 | | Sabah

Beşiktaş'a Trezeguet transferinde müjdeli haber

Gelecek sezon için kadro planlamasında şimdiden başlayan Beşiktaş'a İngiltere'den transfer müjdesi geldi.

Beşiktaş'a Trezeguet transferinde müjdeli haber

Yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık verecek olan Beşiktaş'ta Trezeguet ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş adı gündemden düşmüyor. Son olarak İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de bu durumu haberleştirerek dikkat çekti.

ASTON VILLA MENAJERİ ONAY VERDİ!

Premier Lig'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü göz önüne alabileceği iddia ediliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyip 3 gol 4 asist yapan Trezeguet için Aston Villa Menajeri Dean Smith'in 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Trezeguet'nin 1 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye Süper Lig'e dönebilme ihtimalinin masada olduğu kaydediliyor.

Beşiktaşa Trezeguet transferinde müjdeli haber

Fenerbahçe'den idman açıklaması
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sörloth: "Biraz mahsur kalmış durumdayım"

Sörloth: "Biraz mahsur kalmış durumdayım"

Trezeguet’ten Kartal’a mesaj!

Trezeguet’ten Kartal’a mesaj!

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Şimdi ESPOR zamanı

Şimdi ESPOR zamanı

Sıradaki Haber