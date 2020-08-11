Beşiktaş'a yağmur gibi destek yağdı!

SERDAR SARIDAĞ

Vodafone Park’ta gerçekleşen anlamlı organizasyonda 156 bin SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 bin adet Hatıra Tişört bağışı yapıldı. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının başladığı 12 Haziran tarihinden bu yana bağış miktarı 427 bin 683 SMS, toplam destek tutar ise tam 150 Milyon liraya ulaştı

Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası kapsamında önceki gün Vodafone Park’ta düzenlediği ve Kanal D’den 4 saat boyunca canlı yayınlanan ‘Ödül Senin’ gecesinde, mali sıkıntılarını çözmeye çalışan kulübe büyük destek verildi.



Siyah-beyazlılar anlamlı gecede 156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 bin adet Hatıra Tişört bağışı gerçekleştirdi. ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının başladığı 12 Haziran tarihinden bu yana bağış miktarı 427 bin 683 SMS, toplam destek tutar ise tam 150 Milyon TL’ye ulaştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kadın futbol takımının hazır bulunduğu gecede Beşiktaşlı ünlü sanatçılar telefon başında bağış topladı. Yoğun ilgi gören canlı yayının ilk bir saatinde bağış miktarı 55 milyon TL olurken, yine ilk bir saat içinde 100 bine yakın SMS atıldı. Dört saat süren canlı yayının sonunda toplam destek miktarı 80 milyon lirayı aştı.



Çekiliş tarihi 19 Eylül

‘Ödül Senin’ gecesinde SMS ile kulübe destek verenler çekilişe katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlılar 9 Eylül tarihine kadar kampanyaya SMS gönderebilecek. 19 Eylül çarşamba günü saat 19.03’te Vodafone Park’ta yapılacak çekilişle ödül kazanan talihliler belirlenecek. İki ev ve 4 arabanın da bulunduğu listede toplam 1903 adet ödül yer alıyor.

Çebi: Kampanya daha büyüyecek

Başkan Ahmet Nur Çebi, ‘Ödül Sensin’ gecesine destek veren herkese teşekkür etti. Büyük bir ilgi ve destek gördüklerinin altını çizen Çebi, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılarımıza, geceyi hazırlayan birçok emekçi arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu geceye bu kadar sıkıştı. Bağış toplanan siteler çöktü. Tabii ki çok keyifliyim” dedi.

Yeni sezonla ilgili görüşlerini de paylaşan Başkan Çebi, “Şampiyonluk için oynayacağız. Bu sene kıl payı kaçırdık. Birkaç maç alsaydık şampiyonduk. Taraftar transfer bekliyor. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak her zaman söylüyorum. Makul ve düzgün transferler yapacağız. Yani marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor” ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Başkanı, Mario Balotelli ile ilgili soruya ise “Bilemiyorum, Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek iyi futbolculara kapımız açık” yanıtını verdi.

Beklentiyi aşan katılım

Beşiktaşlı yöneticiler büyük ilgi gören canlı yayın sonrası, Demirören Medya Grubu ve Kanal D çalışanlarıyla bir araya gelerek, teşekkürlerini iletti. Yayında beklentileri de aşan bir katılımla karşılaştıklarını aktaran siyah-beyazlı yöneticiler, kampanyayı önümüzdeki sezon çeşitli etkinliklerle devam ettireceklerini dile getirdi.

Rakiplerden anlamlı destek‘

Bırakmam Seni’ kampanyasına Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gönül verenlerden de ciddi miktarda destek geldi. Trabzonspor’un eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın kampanyaya 200 bin lira ile katıldı. Bir başka Trabzonsporlu eski yönetici Nevzat Çalışkan da 200 bin lira destek verdi. Fenerbahçeli ünlü sanatçı Cem Yılmaz ise 20 bin lira bağışladı. Farklı kulüpleri tutan çok sayıda taraftar da kampanyaya maddi destekte bulundu.

‘Sen, ben yok Beşiktaş var’

Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi olan ve son kongrede Serdal Adalı’nın listesinden seçime girerek Başkan Ahmet Nur Çebi’nin karşısında yarışan Hüseyin Yücel, Bırakmam Seni kampanyasına 1 milyon 903 bin lira bağışladı. Telefonla yayına bağlanan Yücel’in, “Sen, ben yok Beşiktaş var” sözleri statta bulunanlardan alkış topladı.

Beşiktaş Yardım Kampanyası