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09.01.2021 - 13:20 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda Ljajic, Gökhan Töre ve Bernard Mensah kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, dar alan oyunları sonrası taktik idman yaptı.

Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"

Beşiktaşın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

 

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