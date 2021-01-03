Beşiktaş'ın gol umudu Güven Yalçın ve Cyle Larin

Takımın en skorer ismi Vincent Aboubakar ve en asistçi ismi Rachid Ghezzal’den Kayserispor deplasmanında yararlanamayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu 2 ismin yerini Cyle Larin ve Güven Yalçın ikilisiyle dolduracak. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında bu 2’liyle özel olarak ilgilenen tecrübeli teknik adam, Sivasspor karşılaşmasını boş geçmeyerek formda olduklarını gösteren oyuncularından gollerine Kayserispor karşısında da devam etmelerini istedi.

Oyuna ilk etapta kanat hattında başlayacak olan Larin, maç içinde sık sık ileriye çıkıp Güven Yalçın’ı hücum bölgesinde destekleyecek. N’Koudou diğer kanattan, Mensah ve Atiba da geri bölgeden yapacağı bildirmelerle bu 2’liye pozisyon yaratmaya çalışacak.