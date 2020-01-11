SÃ¼per Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya kampÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n, Belek Turizm Merkezi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± akÅŸam antrenmanÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacaÄŸÄ± iddia edilen BrezilyalÄ± futbolcu Guilherme Costa Marques de yer aldÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Ä°dman, top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan taktik Ã§alÄ±ÅŸmayla tamamlandÄ±.

AntrenmanÄ± Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek de takip etti.Â

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 13 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar Antalya'da sÃ¼rdÃ¼recek BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in bu kente gidecek.