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11.01.2020 - 18:51 |

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gözdesi Guilherme Malatya idmanÄ±na çÄ±ktÄ±!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya kampÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti. BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacaÄŸÄ± iddia edilen BrezilyalÄ± futbolcu Guilherme Costa Marques de yer aldÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gözdesi Guilherme Malatya idmanÄ±na çÄ±ktÄ±!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya kampÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n, Belek Turizm Merkezi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± akÅŸam antrenmanÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacaÄŸÄ± iddia edilen BrezilyalÄ± futbolcu Guilherme Costa Marques de yer aldÄ±.Â 

Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Ä°dman, top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan taktik Ã§alÄ±ÅŸmayla tamamlandÄ±.

AntrenmanÄ± Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek de takip etti.Â 

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 13 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar Antalya'da sÃ¼rdÃ¼recek BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in bu kente gidecek.

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