Beşiktaş'ın gözü Şener ve Jahovic'te

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ocak ayında 3 yeni ismi kadrosuna kazandırmak için temaslarına devam ediyor.

Kartal, stoper takviyesi konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın formasını giyen Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın gündemine geçen sezon da gelen 27 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Gökhan Gönül’e alternatif olması için sağ bek hattı için Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı için temaslarını sürdüren Beşiktaş, oyuncunun kulübünden izin almasını bekliyor.

Teklif de belli...

Ocak ayında kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu kazandırmak için temaslarına hız veren Kara Kartal; Burak Yılmaz ve Daniel Sturridge’in ardından forvette son olarak Konyasporlu Adis Jahovic’i gündemine aldı. Bu sezon Yeşil-Beyazlı formayla 16 maçta 6 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’ın, 1.6 milyon Euro bonservis önerdiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde 3 futbolcu alacaklarını açıklayan Başkan Fikret Orman’ın, şimdilik hedeflerinin bu isimler olduğu konuşuluyor.