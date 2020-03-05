Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü! Sarı tehlike...

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.

Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Vodafone Park'ta zorlanıyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gökhan Gönül oynayamayacak

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

102. randevu

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

MKE Ankaragücü kazanmakta zorlanıyor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi.

MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık skorla aldı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.

Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.