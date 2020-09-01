Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Sivasspor!

Kartal yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma-germe çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, 5’e 2, top kapma, pas çalışmaları ve yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Beşiktaş, The Land of Legends Cup ilk maçında bugün Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak maçı D-Smart naklen ekrana getirecek.

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları