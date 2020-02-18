Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Lucescu'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı
18.02.2020 - 09:20 | | Sabah,

Beşiktaş'ın Lucescu'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'nun yaşının planlarına engel olacağına karar verdi. Yeniden yapılanmada tecrübesinden ve özellikle uluslararası futbol piyasasındaki ilişkileri ile futbolcu portföyünden yararlanılmak istenilen Rumen futbol adamından vazgeçildi.

Beşiktaş'ın Lucescu'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş, bir süredir kulüpte görev alması için görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu için geri adım attı. Bunun sebebi ise 74 yaşındaki Lucescu'nun yaşının uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olacağı yönündeki endişeler.

Ancak yönetim son bir kez bu konu için oylama yapacak. Ağırlıklı olarak olumsuz düşünceye sahip olan yönetimin, oylamasında da Lucescu konusunun masadan kalkması bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Lucescu'nun ismi gündemden kalkıyor

Buna rağmen siyah-beyazlılarda Lucescu için yine de bir üzüntü var. Rumen teknik adamı, özellikle uluslararası futbol piyasasındaki ikili ilişkileri ve zengin futbolcu portföyü nedeniyle isteyen yöneticiler şimdi bu fırsatı da kaçırdıkları için düşünceliler.

Beşiktaşın Lucescudan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

    Kadınlar futbolunda Juventus Inter'e şans tanımadı! 5-1...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dortmund-PSG maçı canlı bahisle Misli.com'da

    Dortmund-PSG maçı canlı bahisle Misli.com'da

    Galatasaray'a Marcelo Saracchi müjdesi

    Galatasaray'a Marcelo Saracchi müjdesi

    Lobzhanidze: ‘Fener kötü değil; biz çok iyiydik’

    Lobzhanidze: ‘Fener kötü değil; biz çok iyiydik’

    ‘Antalya’da festival yaşanacak’

    ‘Antalya’da festival yaşanacak’

    Sıradaki Haber