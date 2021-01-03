Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 16. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan sonra özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girdi.

Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri, istasyon koşuları ve çeşitli pas çalışmalarıyla başladı. Tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla devam edilen idman, şut çalışması ile sona erdi.

Rachid Ghezzal’ın yokluğunda sağ kanatta Kevin N’Koudou’ya şans tanıyacak olan teknik patron Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar’ın yerine yine Güven Yalçın’ı ilk 11’de sahaya sürecek. Güven geçen haftaki Sivasspor maçında da 11’de görev yaparken, attığı gol ve performansıyla geçer not almıştı.

Ghezzal yetişmedi

Kartal’da sakatlığı düzelmeyen Rachid Ghezzal, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem bulunan Cezayirli oyuncu, İstanbul’da bırakıldı. Tedavisine devam edilen Ghezzal’ın 6 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor’la oynanacak maça büyük ihtimalle yetişeceği öğrenildi.

Annesinin cenaze töreni için ülkesine giden Vincent Aboubakar’ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Adem Ljajic ve sakatlığı devam eden Gökhan Töre de kadroda yer almadı. Ajdin Hasic ise kafileyle birlikte Kayseri’ye götürüldü.

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