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14.02.2021 - 10:43 | | Sabah

Beşiktaş'ın Rosier için gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın sezon başında tranfer ettiği Valentin Rosier'in bonservisini almak için sıkı pazarlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Rosier için gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı!
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Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi. Siyah-beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek Rosier. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere devam ediyor. Yönetim sezon sona ermeden işi bitirerek taraftarına da sürpriz yapmak istiyor. Bonservisle olmaması halinde Rosier için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak.

Beşiktaşın Rosier için gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı

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