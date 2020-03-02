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02.03.2020 - 10:13 | | Takvim

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta gözden düşen 10 numara Adem Ljajic'e İtalya Ligi Serie A'dan talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı.

Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi.

Çizme kulübünün listesinde yer alan Boşnak asıllı Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılar, iyi bir teklfi gelmesi halinde, 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya ve gelir elde etmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaşın Sırp yıldızı Adem Ljajice İtalyadan talip çıktı

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