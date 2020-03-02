Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Beşiktaş'ta bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı.

Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi.

Çizme kulübünün listesinde yer alan Boşnak asıllı Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılar, iyi bir teklfi gelmesi halinde, 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya ve gelir elde etmeye sıcak bakıyor.