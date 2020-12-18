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18.12.2020 - 09:35 | | Sabah

Beşiktaş'ın Talisca'ya verebileceği rakam açıklandı

Anderson Talisca'nın Beşiktaş paylaşımlarının ardından siyah-beyazlı yönetim duruma tepki gösterdi. Beşiktaşlı yöneticiler, Talisca için verebilecekleri rakamı da açıkladı.

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Beşiktaş'ta oynadığı 2017-18 sezonundaki performansıyla hafızalara kazınan ve gittiği günden bu yana geri dönüşü konuşulan Anderson Talisca son dönemde yaptığı paylaşımlarla taraftarı da heyecanlandırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.

"1,5 MİLYON €'YA GELSİN"

Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle transfer olan ve yıllık 8 milyon Euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda Beşiktaş'a dönüşü imkansız. Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, "Talisca yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon Euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak Beşiktaş üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşın Taliscaya verebileceği rakam açıklandı

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