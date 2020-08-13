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13.08.2020 - 11:39 |

Beşiktaş'ın yeni sol beki N'Sakala transferi anlattı

Fransa ve İngiltere’den kendisini isteyen kulüpler bulunduğunu belirten N’Sakala “Ama ben Türkiye’de kalmak istedim çünkü burada bir iz bıraktım. Beşiktaş’a başından beri hayranlık duyuyordum” dedi.

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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor’da geride bıraktığı sezonu anlatan 30 yaşındaki sol bek, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibe gelişiyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Fabrice N'Sakala “Alanyaspor’daki dördüncü sezonumdu ve bu kulüpteki en iyi sezonumu geride bıraktım. Sezonu daha iyi bir noktada da bitirebilirdik ama yine de çok önemli bir başarıya imza attık. Gelecek sezon Avrupa kupalarında olacak olmak da kulüp açısından çok önemli bir tecrübe olacak” dedi.  

Beşiktaşın yeni sol beki NSakala transferi anlattı

“Beni isteyen birçok Fransız, İngiliz kulübü vardı” 

Beşiktaş’a transferini yorumlayan Kongolu futbolcu şunları söyledi: “Beni transfer etmek isteyen bir çok Fransız ve İngiliz kulübü vardı. Türkiye’de kalmak istedim çünkü burada bir iz bıraktım. Beşiktaş’ı geri çeviremedim. Beşiktaş başından beri hayran olduğum bir mentalite ve kulakları sağır eden bir atmosfere sahip bir kulüptü. Benim kendilerinin önceliği olduğumu açıkça ortaya koymaları ve beni kadrolarına katmayı kesin bir şekilde dile getirmeleri hoşuma gitti.  

“Bu büyük kulübün parçası olmak gurur verici” 

Başkan, teknik adam ve taraftarlar… Bu büyük kulübün bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Ancak işin en zor kısmı şimdi başlıyor. Çünkü şimdi beklentileri karşılama zamanı. Avrupa kupalarında da oynayacağım sezonun bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ve umarım taraftarlar da, içinde bulunduğumuz sürecin ardından bir an önce stadyuma dönebilecek ve yerlerini alabilecekler diye umuyorum.”

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