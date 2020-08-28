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28.08.2020 - 21:24 |

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner idmanda!

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner idmanda!
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. 

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma çalışmasındandan sonra dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. 

Siyah-beyazlıların yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, ilk antrenmanına çıktı. 

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaşın yeni transferi Atakan Üner idmanda

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