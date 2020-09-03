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03.09.2020 - 22:47 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlıların yeni transferi Francisco Montero ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero ilk idmanına çıktı
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, ilk kez takımla idmana çıktı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Beşiktaşın yeni transferi Montero ilk idmanına çıktı

 

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